KADRO BEKLEYENLER AYAKLANDI, ANKARA BELEDİYESİ ÖNÜNE POLİSLER DAYANDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde akşam saatlerinde yaklaşık 150 kişilik bir grup toplandı. Bunun üzerine belediye önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri belediye önüne demir bariyerler kurdu.
KADRO TALEBİYLE BELEDİYE ÖNÜNE TOPLANDILAR
Kendilerine verilen kadro sözü yerine getirilmeyen yaklaşık 150 belediye çalışanı, akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne toplandı. Kadro alım işleminin iptal edildiğini iddia eden kalabalık bir süre slogan attı.BELEDİYE ÖNÜNE DEMİR BARİYERLER KURULDU
Yaşanan hareketlilik üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi binası önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yapılan "dağılın" çağrısına rağmen, belediye önüde toplanan kalabalık, dağılmadı. Bunun üzerine polis ekipleri belediye binası önüne demir bariyerler kurdu.Yaşananlar üzerine Belediye kapısına şu yazı asıldı:
Kaynak: haberinburada
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