

VAN'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma astsubay üstçavuş 36 yaşındaki Suat Petek'in memleketi Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki baba evi yasa büründü.







Şehidin Aydınlar Köyü'ndeki evine gelen Kadirli Kaymakan Vekili Bedir Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Serkan Serdaroğlu'ndan oluşan heyet, acı haberi babası 67 yaşındaki Muzzafer Helvacı ile annesi 66 yaşındaki Elif Helvacı'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini alınca fenalaşan yaşlı çifte, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye eve akın etti.