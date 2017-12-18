Cefi Faruk ile düet yapan Seda Sayan piyasalara hızlı bir giriş yaptı. Özel bir gecede sahne alan Sayan, kıyafetiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN KIYAFET GİYDİ

Transparan kıyafet seçen Kadırgalı cesaretin sınırlarını zorladı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Seda, binlerce beğeni aldı.

İşte Seda Sayan'ın o kıyafeti:

Kaynak: haberinburada