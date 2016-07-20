

Taksim Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti" bu akşam da devam etti. Meydanı dolduran kalabalık gecenin geç saatlerine kadar Taksim Meydanı'ndan ayrılmadı. Ellerinde bayraklar bulunan kalabalık, mehter marşları eşliğinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez" “İdam isteriz" sloganları atan tekbir getirdi. Kalabalık, sunucunun asker kılığına girenler ile askerlerin karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulunması üzerine de “En büyük asker bizim asker" sloganları attı.







Kalabalığa önce Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan hitap etti. Ardından, oyuncu Ahmet Eğilmez, Sinan Özen, Suat Suna, Hakan Peker, Davut Güloğlu, Mustafa Ceceli, Alişan, İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu sanatçılar ve tanınmış radyocular sahneye çıkarak “Demokrasi Nöbetiöine destek verdi. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Settaş, Seda Sayan görüntülü mesajla desteklerini bildirdi.







Şarkıcı Alişan çıktığı sahnedeki konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri böyle bir hainlik görmedi" diyerek “Biz onların dediğine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yalakasıyız. Biz sanatçı değiliz, Saray yalakasıyız. Ben buradan ölene kadar devletimin, bayrağımın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayım" dedi. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bir konuşma yaptı.







"BİR YER AYIRACAKSINIZ VE VATAN HAİNLERİ MEZARLIĞI DİYECEKSİNİZ"







Kadir Topbaş konuşmasında, “Şeytanın dahi aklına gelmeyecek kendi insanına silah doğrultacak bir terörist hareketi görmekteyiz. Bu öyle bir hareket ki Fetoşizm olarak tarihe geçti. FETÖ'nün teröristleri asker kıyafetini istismar ederek, asker görünümlü şeytana dönüşerek bu milletin canına kast ettiler. Buraya gelmeden önce bir toplantı yaptık. Bunların ölenlerine Ordu Belediye Başkanı yer vermedi. Ailesi alıp bahçesine gömmüş. Başkanımızı kutluyorum. Şunu söyledim. 'Bunları hiçbir mezarlığımız kabul etmez' dedim. 'Kimsesizler mezarlığında ağzı dualı insanlar var, orası da olmaz' dedim. Bir yer ayıracaksınız ve Vatan hainleri mezarlığı diyeceksiniz, geçenler lanet okuyacak. Her giden lanet okusun ve kabirlerinde yatamasınlar' dedim. Zaten cehennemden kurtulamazlar inancındayım. Ama dünyalarını da dar etmemiz lazım" dedi.