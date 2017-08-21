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KADİR TOPBAŞ'TAN İSTANBULLAR İÇİN FLAŞ UYARI: YARINTOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN


Kadir Topbaş'tan İstanbullar İçin Flaş Uyarı: YarınToplu Taşıma Araçlarını Kullanın
Tarih : 21 Ağustos 2017, 18:00
Puan Ver : Kadir Topbaş'tan İstanbullar İçin Flaş Uyarı: Yarıntoplu Taşıma Araçlarını Kullanın(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, İstanbul'da hava durumuyla ilgili uyarılarda bulunan Topbaş, "Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir' deniyor" dedi.

"METEOROLOJİK UYARILARA GÖRE BU GECE, SABAH YAĞIŞ OLABİLİR"

Topbaş İstanbul'da beklenen ciddi yağışla ilgili olarak vatandaşları dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına karşı da hassas olmalarını istedi.

YARIN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANIN

Topbaş şöyle konuştu:

"İstanbul yağış ortamına girdi. Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. 'Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir' deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız".

SU BİRİKME HARİTALARI OLUŞTURULUYOR

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için 'İstanbul'da su birikme haritaları' yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, "İstanbul'un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere 'su birikme haritaları çıkartın' dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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