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kadir topbaş'tan damadının tahliyesine ilişkin açıklama

KADİR TOPBAŞ'TAN DAMADININ TAHLİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesi için "Yargı ve adalete güveniyorum. Bizim burada yorumlar yapmamız doğru olmaz" dedi

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:22
Puan Ver : Kadir Topbaş'tan Damadının Tahliyesine İlişkin Açıklama(6/10)4


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin, "Şu anda yargının hala devam etmekte olan konusu ve konularıyla ilgili konuşmayı ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bu, yargıya olan saygımızdır." dedi.



Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ile Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı Sözleşmesi'nin imza töreninde basın mensuplarının, damadı Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili sorularını yanıtladı.



 



kaynak:habertürk








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