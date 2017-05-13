Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

kadir topbaş'tan aydınlık'a tokat gibi cevap!

KADİR TOPBAŞ'TAN AYDINLIK'A TOKAT GİBİ CEVAP!

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden yapılan açıklamada, Aydınlık gazetesinde Kadir Topbaş'la ilgili yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 15:52
Puan Ver : Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!(10/10)10


Aydınlık Gazetesi dün yaptığı haberde İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'yü uzun süredir ihale yolu ile finanse ettiği, darbe günü de ABD'de FETÖ'cülerle birlikte olduğunu iddia etmişti.



FOTOĞRAF 2013 YILINA AİT



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Aydınlık gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı hedef alan 'Darbe günü Fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığı ile yayımladığı haber gerçek dışıdır. Yayımlanan fotoğraflar Sayın Kadir Topbaş'ın Mart/2013 tarihinde Türk-Amerikan Birliği Kongresi için ABD'de bulunduğu sırada Maryland Senatosu ve Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmalar ile Washington Belediye Başkanı Vincent Gray'i ziyaretleri sırasında çekilmiştir.Özetle, Aydınlık Gazetesi, Mart/2013 tarihli fotoğrafları 15 Temmuz 2016 gününe aitmiş gibi gösterip 'Darbe günü fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığını kullanarak yalan haber yayınlamıştır." denildi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Kadir  Topbaş  Tan  Aydınlık  A  Tokat  Gibi  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER