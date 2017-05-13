

Aydınlık Gazetesi dün yaptığı haberde İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'yü uzun süredir ihale yolu ile finanse ettiği, darbe günü de ABD'de FETÖ'cülerle birlikte olduğunu iddia etmişti.







FOTOĞRAF 2013 YILINA AİT







İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Aydınlık gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı hedef alan 'Darbe günü Fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığı ile yayımladığı haber gerçek dışıdır. Yayımlanan fotoğraflar Sayın Kadir Topbaş'ın Mart/2013 tarihinde Türk-Amerikan Birliği Kongresi için ABD'de bulunduğu sırada Maryland Senatosu ve Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmalar ile Washington Belediye Başkanı Vincent Gray'i ziyaretleri sırasında çekilmiştir.Özetle, Aydınlık Gazetesi, Mart/2013 tarihli fotoğrafları 15 Temmuz 2016 gününe aitmiş gibi gösterip 'Darbe günü fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığını kullanarak yalan haber yayınlamıştır." denildi.







kaynak:haber7