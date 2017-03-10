KADİR TOPBAŞ MÜJDEYİ VERDİ: ORTAKÖY'DEN SARIYER'E...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, referandum kapsamında düzenlenen AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda Sarıyerli vatandaşlar ile biraraya gelerek sohbet etti.
Sarıyer Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Kadir Topbaş ile birlikte Sarıyer Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
kaynak:haber24
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