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kadir topbaş: hainler mezarlığı tabelasını kaldırttım

KADİR TOPBAŞ: HAİNLER MEZARLIĞI TABELASINI KALDIRTTIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile görüştükten sonra hainler mezarlığı tabelasını kaldırttığını söyledi. Topbaş, "Taksim'e Topçu Kışlası'nı yapacağız" dedi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 13:15
Puan Ver : Kadir Topbaş: Hainler Mezarlığı Tabelasını Kaldırttım(7/10)6


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TGRT Haber'de gündemi değerlendirdi. Başkan Topbaş, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı büyük bir direniş gösteren Çengelköy'ü gezerek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini dile getirerek, “Çengelköylülerin destanını unutulmaması için Çamlıca Cami'nin yanına büyük bir park yaparak Gazi Çengelköy Parkı ismini vereceğiz. Çok kısa sürede yapmak istiyoruz. Projesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.



YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 4 Ağustos'tan itibaren 7 tane yeni metro hattının ihalesini yapacaklarını müjdeleyen Topbaş, “Arkasından Büyükçekmece'ye kadar gidecek 23 kilometrelik yeni karayolu tünelleri gelecek. Toplam 10 milyar dolarlık işler. Yatırımlar devam edecek. Yeraltını daha fazla kullanalım ve trafik rahatlasın istiyoruz. Biz bize yeteriz. Durmayacağız, daha çok iş yapacağız. Daha güçlü hale geleceğiz” diye konuştu.



Gezi Parkı eylemleri sırasında kamu mallarına ve bölge esnafına ciddi zararlar verildiğini hatırlatan Topbaş, şöyle konuştu; “Demokratik haktır, gelirsiniz fikrinizi söylersiniz, eleştirinizi yaparsınız. Ama bütün vatandaşların paralarıyla yapılan kamu mallarına zarar veremezsiniz. Doğru olan bugün meydanlarda olanlar. Her siyasi parti var. Farklı inançlarda insanlar var ama bir çiçeğe bile zarar vermiyorlar.”








Etiketler: Kadir  Topbaş  Hainler  Mezarlığı  Tabelasını  Kaldırttım    haber

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