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kadir inanır kabadayı olarak dönüyor

KADİR İNANIR KABADAYI OLARAK DÖNÜYOR

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır altı yıl sonra ekrana dönüyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 11:26
Puan Ver : Kadir İnanır Kabadayı Olarak Dönüyor(6/10)3


Son olarak 2011 yılında ‘İzmir Çetesi' adlı dizide izlediğimiz Kadir İnanır, eylül ayında yayınlanmaya başlayacak olan bir diziyle seyircisinin karşısına çıkacak. Kadir İnanır, Gold Film'in yapımcılığında çekilecek “Ali Ekber Cevahir” adlı diziyle ekrana dönecek.



Oyuncu, başrolünü oynayacağı dizide İstanbul'un ünlü kabadayılarından Galatalı Eşref'i canlandıracak. Üç kızı bulunan Eşref'in ailesinde ve mahallesinde yaşayacağı çatışmaları ekrana taşıyacak dizi için geri sayım başladı. Dizinin çekimlerine temmuz ayında başlanacak.



 



kaynak:sözcü








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