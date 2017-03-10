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kadir doğulu'ya dubai'de gözaltı şoku

KADİR DOĞULU'YA DUBAİ'DE GÖZALTI ŞOKU

Kadir Doğulu bir organizasyon için Dubai'ye davet edildiğini fakat havaalanına ayak bastığı gibi polislerin kötü muamelesi ile karşılaştığını açıkladı.

Tarih : 10 Mart 2017, 10:49
Puan Ver : Kadir Doğulu'ya Dubai'de Gözaltı Şoku(10/10)8


Doğulu, yaşadıklarını Instagram hesabında anlattı.   



"Her şey mükemmeldi. Ta ki Dubai'ye ayak basana kadar. Ben bu kadar kompleksili bir polis takımı yada havaalanı çalışanı görmedim. Sadece fast treck çizgisinden bir tık dışarı çıktık diye, onunla ilgili memura soru sorduk diye karakolda bekletildik. Fast treck kartlarımız elimizden alındı. Bize geri verilmedi. Yüzümüze dahi bakılmadı. Aşağılandık. Bir küfür yemediğimiz kaldı.  Dubai havalimanındaki polisler bana ilkokul öğretmenimi hatırlatıyor. Konuşma! Gülme! Bakma! Kalkma! İnanılır gibi değilsiniz... 4 saat sonra çıkabildik Dubai Havalanı'nından. Tam 4 saat sonra! Sebebini bilmiyoruz! Kesinlikle bilmiyoruz! Hiçbir şey söylemiyorlar... sonra gelip özür dilediler bizden."



Kadir Doğulu bir süre sonra ikinci kez aynı muameleye maruz kaldığını duyurdu:



"Dubai'de ikinci kez gözaltına alındım. Kimliğimi istediler. 'Yanımda olmayabilir, neden?' dedim diye. Acı olan beni bir şirket maç izlemem için davet etti. Herhalde havaalanından çıktıktan sonra misafirperverliklerini gösterecekler. Dubai'ye gelmeden önce tekrar tekrar düşünün. İşiniz düşmüyorsa gelmeyin. "



 



kaynak:hürriyet








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