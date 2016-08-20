KADİR DOĞULU'DAN DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI
20 Ağustos 1992 doğumlu Neslihan Atagül 23'üncü yaşına girdi. Güzel oyuncunun eşi Kadir Doğulu, bu özel günde duygusal bir mesaj yayımladı.
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden 'iyikidoğdunkarıcığım' etiketi ile anlamlı bir paylaşımda bulundu.
"İYİ Kİ DOĞMUŞ, İYİ Kİ BENİM OLMUŞSUN"
Yakışıklı oyuncu, İnstagram hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Bana böyle sarıl hep! Mutluluktan ağla hep. Güzel yüzün gülsün hep. En az bu fotoğraftaki gün kadar mutlu olalım hep! Doğum günün en mutlu günüm. İyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun. Seni çok seviyorum karıcığım! Hep" notunu düştü.
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