

Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden 'iyikidoğdunkarıcığım' etiketi ile anlamlı bir paylaşımda bulundu.







"İYİ Kİ DOĞMUŞ, İYİ Kİ BENİM OLMUŞSUN"







Yakışıklı oyuncu, İnstagram hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Bana böyle sarıl hep! Mutluluktan ağla hep. Güzel yüzün gülsün hep. En az bu fotoğraftaki gün kadar mutlu olalım hep! Doğum günün en mutlu günüm. İyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun. Seni çok seviyorum karıcığım! Hep" notunu düştü.