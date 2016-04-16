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kadınlık hormonu kanser hücrelerini öldürüyor!

KADINLIK HORMONU KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR!

Kadınlık hormonu östrojen kanser tedavisinde çare olabilecek mi. Östrojen hormonu ile bağlantılı olan G-1 maddesinin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği hatta kanser hücrelerini öldürdüğü izlendi.

Tarih : 16 Nisan 2016, 09:12
Puan Ver : Kadınlık Hormonu Kanser Hücrelerini Öldürüyor!(8/10)10


Östrojen reseptörü GPER1'in uyarılmasının kanser için bir tedavi seçeneği olabileceği düşüncesiyle yola çıkan tıp dünyası, yaptığı çalışmalarda olumlu sonuçlar elde etti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akif Hakan Kurt ve bir grup akademisyen tarafından yürütülen araştırma, östrojen ile bağlantılı G-1 maddesinin kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurduğunu ortaya çıkardı.



Östrojen hormonunun kanser hücrelerindeki etkilerini araştıran TÜBİTAK ve üniversitelerin birlikte başlattığı çalışmada, kalp ve damar hastalıklarının menopoz öncesi kadınlarda erkeklere oranla daha az görülmesinden yola çıkıldı. Östrojenin koruyuculuğunu araştırmak için yapılan çalışmada, östrojenin kanser hücreleri üzerine etkilerini incelendi. Ekip, yaptığı çalışmalarla östrojen ile bağlantılı G-1 maddesinin kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurduğunu hatta bu hücreleri öldürdüğünü belirledi.



Türkiye'de her yıl 150 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor



Yrd. Doç. Dr. Kurt, her yıl dünyada 12-15 milyon, Türkiye'de ise 150 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirterek, bunların yaklaşık yüzde 25'inin akciğer kanseri olduğunu ve Türkiye'de kanser tedavisine yılda 2 milyar avro civarında harcama yapıldığı bilgisini verdi. Bilim dünyasınca yakın geçmişte bulunan östrojen reseptörü GPER1'in uyarılmasının kanser için bir tedavi seçeneği olabileceği düşüncesinden hareketle çalışmalar yaptıklarını belirten Kurt, çalışmada olumlu sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.



G-1 maddesi kanser hücrelerini öldürüyor



Kurt, şunları kaydetti: “Kadınlık hormonu östrojen reseptörü GPER1'i uyarmak için sentezlenen G-1 maddesini akciğer kanseri hücrelerinde denedik. Östrojenle bağlantılı G-1 maddesinin uygulanan kanser hücrelerinin çoğalmasını durduğunu ve bir süre sonra yoğun bir hücre ölümü meydana getirdiğini saptadık. Bu sonuç ileriye dönük olarak hastaların tedavisinde önemli bir umut ışığı olabilir. Bu çalışmamızı daha geniş çaplı yapabilmek için TÜBİTAK'tan destek alarak mide ve kolon hücrelerinde yeni çalışmalar yapmaya başladık. Hücre ölümüyle ilgili hangi sinyal yolaklarını (iletimini) kullandıklarını araştırdık. Önümüzdeki dönemde G-1 maddesini kanser oluşturulmuş deney hayvanları üzerinde çalışmayı planlıyoruz.








Etiketler: Kadınlık  Hormonu  Kanser  Hücrelerini  Öldürüyor    haber

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