

Bilim adamları kadınlarla ilgili 10 adet mit yayınladı:



• Tarihin ilk çağlarından itibaren erkeklerin toplayıcılıkla ailenin yiyecek ihtiyacını karşıladığı bilinir. Ancak arkeologlara göre kabilenin ihtiyacının %80'ini kadınlar karşılıyordu. Erkekler sadece zaman zaman büyük hayvanları avlamaya gidiyordu.



• Kadınların çocuklarıyla daha fazla duygusal iletişim kurduğu bilinir. Psikologlar bunun yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Babalar annelerden daha fazla vakit geçiriyor, daha fazla sevgi gösterisinde bulunuyor. Ancak anneler çocukları gülümsediğinde daha fazla mutlu oluyor.



• Anneler çocuklarını kokularından tanıyabiliyor. Aslında bu çok da doğru bir bilgi değil. Annelere çocuklarının giydiği t-shirtler verilerek yapılan bir deneyde annelerin çocuklarını tanıyamadıkları görüldü. Babalar ise daha büyük bir çocukla bebeğin kokusunu ayırt etmede başarı gösterdi.



• Çalışan kadınların erkeklerden daha az kazandığı düşünülür. Ancak araştırmaya göre Avrupa'daki kadınların %60'ı erkeklerden daha fazla kazanıyor.



• Kadınların erkekler kadar sinirli olmadığını düşünüyorsanız yine yanılıyorsunuz. Suç istatistiklerine göre eşlerini öldüren kadın sayısı erkeklere oranla çok daha fazla.



• Her zaman kadınların daha narin, korunmaya ihtiyacı olan varlıklar olduğunu düşünürüz. Ancak psikologlar stresle baş etme oranlarına bakarak kadınların daha dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor.



• Kadınların acıya dayanıklı olmadığı da tamamen bir yanlış. Doğum gibi ağrılı bir sürece kolayca katlanabildikleri düşünüldüğünde kadınların acıya karşı da dayanıklı olduğu görülebilir.



• Kadınların temizliğe erkeklerden daha düşkün olduğu da diğer bir gerçek.



• Kadınların pornografik ögelerden hoşlanmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.



• Erkekler cinsel anlamda daha fazla heyecan duyan varlıklardır(!). Uzmanlar kadınların da bu konuda en az erkekler kadar heyecanlı olduğunu ortaya koyuyor.