

Uykusuzluğu giderip sakinleştiren frenk soğanı cinsel hayata da olumlu katkı sağlıyor. İçerdiği vitaminlerle iktidarsızlığı gideriyor; kadınlarda libidoyu yükseltiyor. Yeşil soğana benzeyen frenk soğanı kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok hastalığa çare oluyor. Vücutta enerji ve kan dolaşımını artıran bu soğan özellikle kadınlarda libido seviyelerini yükseltiyor. Bu sayede cinsel isteksizliği giderip, cinsel hayata mutluluk getiriyor.







kaynak:sabah