KADINLARIN KORKULU RÜYASI SERENAY'IN BAŞINA GELDİ! ECE SÜKAN İLE PİŞTİ OLDU
Kadınların korkulu rüyası 'pişti olmak' Serenay Sarıkaya'nın başına geldi. Serenay, katıldığı davette Ece Sükan ile aynı elbiseyi giydi.
Güzelliği ve fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırak Serenay Sarıkaya, katıldığı davette giydiği kırmızı elbise ile dikkatli bakışları üzerine topladı. Serenay'ın elbisesini aynısını eski manken Ece Sükan da giymiş.
BİRBİRİLERİNDEN HABERSİZ POZ VERDİLER
İkili pişti olduklarından habersizce objektiflerin karşısına geçip poz verdi. Kırmızı elbise, Ece Sükan'a da Serenay'a da çok yakışıktırıldı.
İşte ikilinin pişti olduğu o elbise:
Kaynak: haberinburada
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