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KADINLARIN KABUSU OLAN O SAPIK YAKALANDI!


KADINLARIN KABUSU OLAN O SAPIK YAKALANDI!
Tarih : 22 Şubat 2017, 09:02
Puan Ver : Kadınların Kabusu Olan O Sapık Yakalandı!(5/10)6


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adapazarı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde son iki ay içerisinde işyerinden çıkıp evlerine giden 16 ve 25 yaşları arasındaki 4 genç kızın ayrı tarihlerde bıçak tehdidiyle cinsel saldırıya uğraması ve gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Saldırıları servis şoförlüğü yapan bir çocuk babası Turgay U.'nun gerçekleştirdiğini tespit eden polis, şüphelinin yaşadığı hendek ilçesindeki evine bu akşam saatlerinde baskın yaptı. Polisleri görünce evinin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmak isteyen Turgay U. yakalandı. Turgay U.'nun olayda kullandığı 8,5 santim uzunluğundaki bıçak da ele geçirildi.



Adapazarı'nda Asayiş Şubesi'ne getirilen Turgay U.'nun, 4 Kasım tarihinde 16 yaşındaki N.E.'yi etrafı metal sacla çevrili arsa içerisinde bıçak tehdidiyle cinsel istismarda bulunması, 3 Ocak tarihinde Z.Ç'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması, 20 Ocak tarihinde M.İ.'nin bıçak tehdidi ile gasp edilmeye çalışılması ve 13 Şubat akşamı G.B.'nin bıçak tehdidi ile yere yatırılarak saldırıya uğraması olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Turgay U.'nun 'Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cinsel saldırı ve ölümle tehdit' suçlamalarından sorgulaması sürüyor.



 



kaynak:hürriyet








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