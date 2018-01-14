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Kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey var deyip tek tek sıraladı

KADINLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÜÇ ŞEY VAR DEYİP TEK TEK SIRALADI

'Yozgatlı Dayı' lakabıyla tanıdığımız Cafer Lalek ile girdiği diyalogla Türkiye'de adını duyuran Amanda Cerny, son paylaşımıyla "Kadınlar hayattan ne ister?" sorusuna cevap verdi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Kadınların İhtiyaç Duyduğu Üç Şey Var Deyip Tek Tek Sıraladı(9/10)5

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının 'Yenge' olarak tanıdığı oyuncu ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny ilginç bir paylaşımda bulundu.

TÜRK ERKEKLERİNİN GÖZDESİ

Bir Türk kullanıcıyla yaptığı sohbet üzerinden Türkiye'de kısa sürede fenomen haline gelen Yenge lakaplı Amanda Cerny hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla öne çıkan bir isim...


SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de tanındıktan sonra ülkemizden de çok sayıda takipçi kazanan Cerny, yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinslerinin hayatta neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.


"HAYATTA KADINLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÜÇ ŞEY VAR"

Çekici fiziğini ortaya koyan 26 yaşındaki Amanda Cerny, hesabından paylaştığı fotoğrafın altına: "Hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey vardır: Yemek, Su ve Övgü" notunu düştü.

İşte Amanda'nin dikkat çeken paylaşımı;



 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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