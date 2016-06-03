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kadınların diyabete yakalanmasına sebep olan 5 faktör

KADINLARIN DİYABETE YAKALANMASINA SEBEP OLAN 5 FAKTÖR

Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer kadınların diyabete yakalanmasına sebep olan 5 önemli faktörü paylaştı.

Tarih : 03 Haziran 2016, 14:47
Puan Ver : Kadınların Diyabete Yakalanmasına Sebep Olan 5 Faktör(9/10)7


Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer kadınların diyabete yakalanmasına sebep olan 5 önemli faktörü paylaştı.



Günümüzde saatlerce bilgisayar başında vakit geçiren ve fast food türü besinlerle düzensiz beslenen çocuklar ve ergenlerin artık diyabete aday hale geldiğini söyleyen Doç. Dr. İsmet Tamer,anne babalara uyarılarda bulundu. Tamer; "Fazla kilolardan kurtulup ideal vücut ağırlığını muhafaza ederek, sağlıklı ve dengeli beslenerek, aktif bir yaşam biçimini alışkanlık haline getirerek bugün artık neredeyse salgın bir hastalıkmış gibi artan tip 2 diyabetten korunmak gerçekten mümkün olabilir" dedi.



Tip 2 Diyabet ya da halk arasında bilinen adıyla yetişkin tip diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl ve giderek daha genç nüfusta olmak üzere artış gösteren bir hastalık. Bunun sebepleri araştırıldığında genetik yatkınlığın yanı sıra en çarpıcı olanlar, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme.



KADINLARIN DİYABETE YAKALANMASINDA 5 FAKTÖR ETKİLİ



ABD'nde yapılan bir çalışmada (the Nurses' Health Study), tip 2 diyabete yakalanan kadınların %90'ında beş faktör sebep olarak gösterilmiştir diyen Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, "Aşırı kilo, egzersiz eksikliği, sağlıksız beslenme, sigara ve dengesiz alkol kullanımı".



BESLENMEDE YAPILACAK KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE DİYABET VE KANSERDEN KORUNABİLİRSİNİZ



Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de yaşam tarzı ve beslenme ile ilgili yapılacak birkaç küçük değişiklik, dramatik şekilde hem tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltabiliyor hem de sonrasında gelişebilecek kalp hastalıkları ile bazı kanser tiplerini önleyebiliyor.



MEVCUT KİLONUZUN %10'UNU VERİN, DİYABET GELİŞME RİSKİNİZİ YARI YARIYA AZALTIN



Aşırı kilolu olmak tip 2 diyabet riskini 7 kat artırırken, obezlerde bu riskin sağlıklı bireylerden 20 ila 40 kat daha fazla görüldüğünü belirten Tamer; "Örneğin mevcut kilonuzun %10'unu verdiğiniz taktirde tip 2 diyabet gelişme riskiniz yarı yarıya azalır! Kilo verebilmek için yediklerimizden aldığımız enerjiden fazlasını harcamamız gerekir, bu da kaslarımızı daha fazla ve daha güçlü şekilde kullanmamızla gerçekleşebilir. Bu sayede insülin hormonunun da etkin şekilde kullanılması ve insülin direncinin kırılması sağlanmış olur" dedi.



SİGARA İÇENLER DİYABETE DAHA FAZLA YAKALANIYOR



Yetişkinler arasında yapılan çalışmalarda, diyabete yakalanma açısından sigara içen bireylerin içmeyenlere oranla kabaca %50 daha fazla risk altında olduğu saptanmıştır. Alkol açısından bakıldığında ise alkol tüketiminde aşırıya kaçıldığında doğrudan karaciğer fonksiyonları ve diyabete yatkınlık açısından olumsuz etkileri nedeniyle, diyabet açısından risk taşıyan kişilerin alkolden uzak kalmaları gerektiği belirtiliyor.



DİYABET RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER



Tip 2 diyabet riskini azaltmanın yollarını da anlatan Doç. Dr. İsmet Tamer; "İşlenmiş karbonhidratlar yerine tam tahıllı ya da tam buğday ürünleri tüketmek sizi diyabete karşı korur. Çünkü glisemik indeksi düşük olan bu besinler tüketildiğinde hem kan şekerinde iniş çıkışlar azalır hem de insülin salınımında bir denge sağlanır. Şekerli içecekler tüketmek yerine içtiğimiz suyun miktarını artırmak, şekersiz çay, şekersiz kahve gibi içecekleri tercih etmek de kilonuzu korumanıza yardımcı olur. Bir çok çalışmada şekerli içecekler tüketmenin çocuklar ve yetişkinlerde önemli derecede ve sağlıksız kilo alımına sebep olduğu, bunun da erken yaşlardan itibaren kronik inflamasyon, kötü kolesterolde yükselme ve iyi kolesterolde düşüşe neden olarak insülin direncini ve diyabete yatkınlığı artırdığı gösterilmiştir. Kırmızı etin, hele işlenmiş kırmızı etin abartılı miktarlarda tüketildiğinde muhtemelen içerdiği yüksek miktarda demir nedeniyle insülinin etkinliğini azaltması ya da yüksek seviyede sodyum ve nitrit (işlenmiş ürünlerin saklanması amacıyla eklenen) nedeniyle insülin salgılayan hücrelerin zarar görmesi de tip 2 diyabete davet ediyor. Kabuklu yemişler, beyaz et ve özellikle balık proteinleri ise diyabet riskini %35'lere varan oranda azaltabiliyor".








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