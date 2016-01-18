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kadınlardan cinsel taciz protestosu

KADINLARDAN CİNSEL TACİZ PROTESTOSU

Köln'de kadınlar cinsel taciz olaylarını protesto ettiler.

Tarih : 18 Ocak 2016, 10:05
Puan Ver : Kadınlardan Cinsel Taciz Protestosu(7/10)7


ALMANYA'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan cinsel taciz olayları kadınlar tarafından protesto edildi. Soğuk havaya rağmen tarihi Köln Katedrali yanındaki Rocalli Meydanı'nda yüzlerce kadın toplandı.



Sosyal medya üzerinden "Womanwalk" parolasıyla bir araya gelen kadınlar, "Hayır hayırdır", "Kadınlara saygıyı annemden öğreniyorum", "Cinsel ayrımcılığa ve ırkçılığa hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar. Yapılan konuşmalarda, kadınların yalnızca yılbaşında değil, her gün cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldığı ifade edildi. Sadece göçmen kökenlilerin değil Alman erkeklerin de cinsel taciz olaylarına karıştığına dikkat çekildi. Akşam saatlerinde sokağa çıkarken korktuklarını dile getiren kadınlar mini etekle rahatlıkla sokakta gezebilmeyi istediklerini söylediler.



Kadınlar miting esnasında alkollü bir erkeğin aralarına girmek istemesine tepki gösterdiler. Polis, alkollü şahsı alarak miting meydanından uzaklaştırdı.








Etiketler: Kadınlardan  Cinsel  Taciz  Protestosu    haber

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