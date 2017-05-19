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kadınlarda ilk jinekolojik muayene ne zaman yapılmalı?

KADINLARDA İLK JİNEKOLOJİK MUAYENE NE ZAMAN YAPILMALI?

Op. Dr. Seval Taşdemir, genç kızların ilk jinekolojik muayene tedirginliğinin sebebinin ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerinden kaynaklandığını belirtiyor

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:40
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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, genç kızların ilk jinekolojik muayene tedirginliğinin sebebinin ne ile karşılaşacaklarını bilmediklerinden kaynaklandığını belirtiyor.



18 yaşına gelen her genç kızın mutlaka jinekolojik kontrole gitmesini tavsiye eden Op. Dr. Seval Taşdemir; “Jinekolojik muayene ağrıya yol açmayan kolay ve beş dakikadan fazla sürmeyen bir işlem. Genç kızlar muayenelerini asla ertelememeliler. Düzenli kontrol demek; hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis demektir” diyerek genç kızları uyarıyor.



Jinekoloji, cinsel sağlığı ve üreme sağlığını korumaya yönelik kadınlara özel tıbbi bir bakımdır. Bu bakım; hastalıklardan korur, kanserlerin erken tanısını, üreme organlarını etkileyen enfeksiyonların erken tanı ve tedavisini ve daha sonra görülebilecek kısırlık gibi komplikasyonların önlenmesini sağlar. Birçok genç kız için ilk jinekolojik muayene oldukça tedirgin edici görünse de önemi düşünüldüğünde bu randevunun kesinlikle ertelenmemesi gerekir. Bir genç kızın bu randevuda nelerle karşılaşacağını bilmesi endişelerini yenmesinde yardımcı olur. Öncelikle kişisel, ailesel, cinsel ve tıbbi öyküler alınır. Jinekolojik muayene yapılır ve laboratuvar testleri istenir.



Muayenenin adet kanamasının olmadığı bir dönemde yapılması gerekir. Adet kanaması hem laboratuvar testlerinin sonuçlarını hem de muayeneyi etkiler. Muayene öncesindeki birkaç gün vajinal duş ve krem kullanımından kaçınmak gerekir.



 



kaynak:habertürk








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