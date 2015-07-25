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kadınlara istihdam kapısı açılıyor!

KADINLARA İSTİHDAM KAPISI AÇILIYOR!

İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında, proje ortağı belediyelerle kadın istihdam ve girişimcilik merkezleri kurulacak.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 13:28
Puan Ver : Kadınlara İstihdam Kapısı Açılıyor!(5/10)7


İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında, proje ortağı belediyelerle kadın istihdam ve girişimcilik merkezleri kurulacak. İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, kadınlara psikolojik destek ve aile desteği vermenin yanı sıra aile durumlarını tespit edip yardım kapsamına girenlere sosyal yardım imkanı sunacak. İŞKUR, mevzuat çerçevesinde eğitimleri süresince kadınlara cep harçlığı verecek.








Etiketler: Kadınlara  İstihdam  Kapısı  Açılıyor    haber

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