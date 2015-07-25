İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında, proje ortağı belediyelerle kadın istihdam ve girişimcilik merkezleri kurulacak.



İstanbul Kadın İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi kapsamında, proje ortağı belediyelerle kadın istihdam ve girişimcilik merkezleri kurulacak. İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, kadınlara psikolojik destek ve aile desteği vermenin yanı sıra aile durumlarını tespit edip yardım kapsamına girenlere sosyal yardım imkanı sunacak. İŞKUR, mevzuat çerçevesinde eğitimleri süresince kadınlara cep harçlığı verecek.