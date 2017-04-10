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kadınlara erken emeklilik müjdesi!

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

Hem çocuk sahibi olup hem de kariyer yapan anneler son torba yasa ile 3 çocuğa kadar borçlanıp 6 yıl 2160 gün kazanma hakkı elde etti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:32
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Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan kadınlar doğum borçlanması sayesinde 6 yıl erken emekli olabiliyor. sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması imkanı torba yasayla hayatımıza girmişti. Her çocuk için 2 yıllık borçlanma imkanı bulunuyor.



Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor. Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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