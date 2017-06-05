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kadınlara bol bol zeytin; erkeklere incir! çünkü...

KADINLARA BOL BOL ZEYTİN; ERKEKLERE İNCİR! ÇÜNKÜ...

Soğan, vücut hücrelerine benzerlik gösterir. Soğan, serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesini engelleyen önemli bir antioksidan kaynağıdır.

Tarih : 05 Haziran 2017, 15:34
Puan Ver : Kadınlara Bol Bol Zeytin; Erkeklere İncir! Çünkü...(8/10)7



Fasulye, böbrek görünümündedir ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.




Ceviz şekil olarak beynin loblarına benzer bir özellik gösterir. Ceviz yüksek oranda omega-3 yağları ile birçok vitamin ve mineral içerir.




Bunlar, beynin fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olurlar.




Patlıcan, avokado ve armut ortadan ikiye kesildiğinde, anne rahmine benzer şekil gösterir.



 



kaynak:habertürk












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