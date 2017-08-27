Gaziantep'te iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kadın yaralandı. Yaralanan kadınlar ambulansla hastahaneye kaldırılırken, polisler 5 kişiyi gözaltına aldı.

AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde iki aile arasında kavga yaşandı. Taşlı, sopalı ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki kadın yaralandı. Kadınların bir türlü sakinleşmek bilmediği kavgaya polisler karıştı.

POLİSLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek kavganın büyümesini önledi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: haberinburada