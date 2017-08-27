KADINLAR TAŞ, SOPA VE BIÇAKLARLA BİRBİRİNE GİRDİLER
Gaziantep'te iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kadın yaralandı.
Gaziantep'te iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kadın yaralandı. Yaralanan kadınlar ambulansla hastahaneye kaldırılırken, polisler 5 kişiyi gözaltına aldı.
AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde iki aile arasında kavga yaşandı. Taşlı, sopalı ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki kadın yaralandı. Kadınların bir türlü sakinleşmek bilmediği kavgaya polisler karıştı.
POLİSLER MÜDAHALEDE BULUNDU
Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek kavganın büyümesini önledi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: haberinburada
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