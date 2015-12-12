Suudi Arabistan’da ilk kez seçme ve seçilme hakkı kazanan kadınlar, bugün sandık başına giderek yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.



Yerel saat ile 08.00' de başlayan oy verme işlemi devam ederken, kadınların seçime ilgi gösterdikleri görüldü. Yerel ve uluslararası basının da büyük ilgi gösterdiği seçimde oy verme işlemi akşam 17.00'da sona erecek. Seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.







Suudi Arabistan'da 3 dönemdir yapılan belediye meclis üyesi seçimlerine yaklaşık 979 kadın ilk kez aday oldu. Seçimde yaklaşık 130 bin kadının oy kullanması bekleniyor.