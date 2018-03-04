KADINLAR GÜNÜ'NÜ BAHANE EDİP BAŞKENT'İ BİRBİRİNE KATTILAR: 15 GÖZALTI
Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı
ÇANKAYA BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çoğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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