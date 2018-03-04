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KADINLAR GÜNÜ'NÜ BAHANE EDİP BAŞKENT'İ BİRBİRİNE KATTILAR: 15 GÖZALTI


Kadınlar Günü'nü bahane edip Başkent'i birbirine kattılar: 15 gözaltı
Tarih : 04 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Kadınlar Günü'nü Bahane Edip Başkent'i Birbirine Kattılar: 15 Gözaltı(8/10)4

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çoğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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