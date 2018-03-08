Zonguldak Belediyesi mart ayı belediye Meclisi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi Süleyman Özdoğan, tartıştığı MHP'li meclis üyesi Mevlüde Yalçıner'in üzerine yürüdü.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Başkanlığında Belediye Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda, 'Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün iskansız konutlarla ilgili olarak su ücret tarifesi düzenlenmesi hakkındaki plan ve bütçe komisyonu raporu' okundu.

KADIN ÜYELER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Raporun okunmasının ardından CHP'li meclis üyesi Süleyman Özdoğan ile kendisine konuşmak için söz verilmediğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları İl Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Mevlüde Yalçıner arasında tartışma çıktı.

"DÖVECEK MİSİN? NE YAPACAKSIN?"

Oturduğu yerden kalkarak Yalçıner'in oturduğu masanın önüne gelen Özdoğan'a, ayağa kalkan Yalçıner, "El kol hareketi yapma bana. Dövecek misin? Ne yapacaksın yani?" dedi.

Araya giren belediye başkanı Akdemir ve diğer meclis üyeleri Yalçıner'in elini tutup sakinleştirmeye çalışarak, "Aşk olsun yani. Ben bir şey konuşmaya geldim. Biraz daha sakin olmanızı istiyorum" dedi. Özdoğan, diğer meclis üyeleri tarafından salondan çıkartıldı.

Kaynak: haberinburada