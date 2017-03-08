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Kadınlar Günü'nde Boşandığı Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü
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KADINLAR GÜNÜ'NDE BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ


KADINLAR GÜNÜ'NDE BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Tarih : 08 Mart 2017, 09:04
Puan Ver : Kadınlar Günü'nde Boşandığı Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü(6/10)7


Olay, akşam saatlerinde Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İyşerinden çıkan Aynur Özallı, kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A.ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Silah seslerini duyanların ihbarı izerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Özallı'nın cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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