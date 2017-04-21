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kadınlar geç yaşlanmak için…

KADINLAR GEÇ YAŞLANMAK İÇİN…

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca güneşten korunmayı başaran kadınların ciltlerinin daha geç yaşlandığını belirterek, "Güneşten etkin bir şekilde korunan bir kadın, 40'ında 30'luk bir cilde sahip olabilir" dedi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:46
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Güneşin zararlı etkileri hakkında açıklama yapan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, evrende yaşamın vazgeçilmezi olan güneşin aynı zamanda canlıların sonunu hazırlayan gücü de içerdiğini söyledi. Güneş ışınlarına maruziyetin insanı kısa sürede iyi hissettirdiğini ve iyi görünüme kavuşturduğunu anlatan Dr. Karaca, şöyle konuştu:



"Ancak isteklice yapılan bu maruziyet aynı zamanda cildimizde gelişmesini istemediğimiz yaşlanma lekeleri ve kırışıklıklarımızın da en önemli sebebidir. Güneşten etkin bir şekilde korunan bir kadın, 40'ında 30'luk bir cilde sahip olabilir. Kontrolsüz güneş maruziyeti sonucunda; derinin orta kısmındaki elastin bağları zedelenir ve cilt sarkmaya, gevşemeye ve gerilme sonrasında eski yerine dönme yeteneğini kaybetmeye başlar.



 



kaynak:sabah








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