

Kadınlar dikkat! Daha güzel ve bakımlı görünmek için kullandığınız makyaj malzemeleri kanserojen kimyasallar içeriyor.



Dr. Joseph Mercola, 'Güzelleşmek isterken canınızdan olmayın' uyarısı yapıyor. Sadece beslenme değil bakım ve çevre konusunda da kapsamlı araştırmalara imza atan Dr. Joseph Mercola, yine kan donduran açıklamalar yaptı. "Yiyemediğiniz hiçbir şeyi yüzünüze sürmeyin" diyen Dr. Mercola, kimyasal deposu makyaj malzemelerine savaş açtı. ABD'li doktor kozmetiklerin içerisindeki maddelerin kansere neden olduğunu söyledi.VÜCUTTA BİRİKİYOR







Dr. Mercola'ya göre cildinize sürdüğünüz kozmetik ve kremlerdeki zehir kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda yayılıyor. Bu kimyasallar zamanla birikiyor. Çünkü bunları parçalayacak enzimler bulunamıyor. "Toksik kimyasallardan kaçınmak istiyorsanız yüzde 100 organik mührünü taşıyan ürünleri tercih edin" diyen Dr. Mercola, üzerinde 'tamamen doğal' yazan malzemelerin de zararlı kimyasallar barındırdığını, bu yüzden içeriğinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.







kaynak:sabah







