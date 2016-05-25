Aldatanı nasıl anlarsınız? Aldatma ve aldatılmanın tüm dünyada görülen olgular olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Kerem Doksat, aldatma sırasında görülen kadın ve erkek davranışlarını anlatıyor.



Aldatanı nasıl anlarsınız? Aldatma ve aldatılmanın tüm dünyada görülen olgular olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Kerem Doksat, aldatma sırasında görülen kadın ve erkek davranışlarını anlatıyor.



ERKEKLERİN ALDATTIĞINI NASIL ANLARSINIZ?



Söz konusu erkek eğer gerçekten aldattıysa; konu hakkında bir şey sorulduğunda rengi solar, elleri titrer, derin bir telaş ve endişe duyar, aşırı heyecanlanır, terler, arada kekelemeye başlar ve stres fazlasıyla artar.



Kanlarındaki testosteron düzeyi düşer ve çok fazla heyecanlanırlar, panik atak dahi geçirebilirler. Kendinden emin bakışları zayıflar ve her tarafları titrer. Sesleri kısık çıkar ve çok fazla ikirciklik hissederler. Yakalanmanın verdiği pişmanlıkla pek çok yalan söyleyerek, karılarını ikna etmeye çalışırlar.



En sık rastlanan bahaneler arasında "işten geç çıktım", "bir işim vardı, dalıp gitmişim canım", "meğer saat kaç olmuş da farkına varmamışım", "hay Allah, inan ki çok işim vardı ve aramayı unutmuşum" gibilerini sayabiliriz.



Kadınlar ise çok daha soğukkanlıdırlar, sanki kendilerinden kaynaklanan bir kabahat yokmuş gibi davranıp, "yalandan cevaplar" verirler. Bunlar tam olarak sorulanı anlatmayan, daha çok lafı eveleyip geveleyen cümlelerdir. "Nasılsın hayatım" diyen kocalarına "her şey sütliman, hiçbir sorun yok aşkım" gibi sorunluluğu üstlenmekten kaçınan cevaplar verirler. Lafı fazla uzatır ve göz temasından kaçınırlar. Erkeklere göre çok daha soğukkanlı davranırlar çünkü makyaj, hoş bir giysi ve sahtekârca bir gülümsemenin arkasına sığınmak işlerine gelir. Bütün kadınlar loş ışıkta güzel görünür ve bu silahı çok iyi kullanırlar. Erkeklere göre çok daha kolaylıkla yalan söylerler. Yüzlerinin kızarmasını çok iyi gizlerler ve pişkince de "senden başkasını asla gözüm görmez canım" derler.



KADINLARIN MARS'TAN, ERKEKLERİN VENÜS'TEN GELDİĞİ HİKÂYESİ ESKİ BİR ALDATMACADIR



Queensland Üniversitesi'nde18-49 yaş arası 7 bin 300 tek ve çift yumurta ikizinin genlerini ve ilişki geçmişlerini inceleyen uzmanlar, aldatan erkeklerin yüzde 63'ünün, kadınların ise yüzde 40'ının "genetik olarak aldatmaya meyilli olduğunu" tespit ettiklerini açıkladı. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Dr Brendan Zietsch, Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada; "Araştırmalarımız sonucunda bir insanın eşi dışında bir kişi ile cinsel ilişkiye girme ihtimalinin genleri ile büyük oranda bağlantılı olduğunu gördük. Elbette insan davranışları birçok genin birbiri ile etkileşiminin sonucu olduğu için tek bir aldatma genini tespit etmek oldukça zor. Ancak şimdiye dek özellikle kadınlarda aldatma eğilimine neden olan özellikli bir gen bulmayı başardık." dedi gibi haberlere kanmayın.



Aldatmak asla genlere indirgenemez, çünkü bu durum aldatan kişinin bilinçli bir tercihidir. Görülme oranı her iki cinste eşittir. Yere, ortama ve kişiye göre büyük farklılıklar göstermez.