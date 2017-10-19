Peşmergeler, Erbil-Kerkük Karayoluna Yığınak Yaptı
Erdoğan'dan Suriye'deki Zulme Tepki: Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum
Ak Parti'de Beklenmedik Gelişme! Kardeşi Darbeden Tutuklanan Şaban Dişli, İstifa Etti
Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı
Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Projesi İçin Haliç'e Kazık Çakıldı
Topun Ağzındaki Balıkesir Belediye Başkanı İstifa Sinyali Verdi: Vefa Da Var, Veda Da
Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek, Beştepe'de Erdoğan'ın Verdiği Yemeğe Katıldı
9 Bin Liraya Kestane Çırpıcısı Aranıyor
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Bursa Belediye Başkanı, Yurt Dışına Çıktı
Chp, Muhtarlara Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi İçin Teklif Verdi
Üniversite Sınavının Tarihi Ve Sorulacak Soru Sayısı Belli Oldu
İstifası İstenen Melih Gökçek'e Bahçeli'den Sonra Kılıçdaroğlu'ndan Da Destek: Ahlaki Değil
Merkel'den Türkiye'ye Mülteci Övgüsü: Yapılacak Yardımlar Yenilenmeli
Edirne'den Yunanistan'a Kara Yoluyla Geçişler Durdu
Devlet 3 Yılda 445 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçecek
Nissan, Japonya'daki Üretimini Askıya Aldı

'Kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı

'KADINLA TOKALAŞMAK ATEŞ TUTMAKTAN KORKUNÇ' DİYEN REKTÖRÜN KADINLARLA EL ELE HALAY GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

"Bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" dediği tweet ile tepki çeken Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü'nün, kadınlarla halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : 'kadınla Tokalaşmak Ateş Tutmaktan Korkunç' Diyen Rektörün Kadınlarla El Ele Halay Görüntüsü Çıktı(5/10)1

"Bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" dediği tweet ile tepki çeken Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Talha Gönüllü'nün, çeşitli vesilelerle kadınlarla tokalaşırken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Sosyal medyada "Ya-na-cak-sın" esprisi yapıldı.

METİNER: İSTİFA ETMESİ GEREKİR

En sert tepki ise AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den gelmişti.

Rektör Prof. Gönüllü'nün istifa etmesi, istifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerektiğini ifade eden Metiner şunları söylemişti:

"Kendisi ile beraber göreve gelenlerin bir çoğu FETÖ suçlaması ile cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine, kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün müftü müsün şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap."

"ERDOĞAN VE YILDIRIM GÜNAH MI İŞLİYOR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle tokalaştığına işaret eden Metiner, şöyle devam etti: "Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı haram mı işliyor?"

HALAY ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kanal D Ana Haber'i yapan Ahmet Hakan, rektör Gönüllü'nün kadınlarla el ele halay çekerken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Adıyaman'da bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntülerde rektör Gönüllü, müziğin ritmine kendini kaptırıp, kadın davetlilerle el ele halay çekerken görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Kadınla  Tokalaşmak  Ateş  Tutmaktan  Korkunç    Diyen  Rektörün  Kadınlarla  El  
Ele  Halay  Görüntüsü  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER