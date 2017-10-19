'KADINLA TOKALAŞMAK ATEŞ TUTMAKTAN KORKUNÇ' DİYEN REKTÖRÜN KADINLARLA EL ELE HALAY GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
"Bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" dediği tweet ile tepki çeken Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü'nün, kadınlarla halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.
"Bir kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan daha korkunç" dediği tweet ile tepki çeken Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Talha Gönüllü'nün, çeşitli vesilelerle kadınlarla tokalaşırken çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Sosyal medyada "Ya-na-cak-sın" esprisi yapıldı.
METİNER: İSTİFA ETMESİ GEREKİR
En sert tepki ise AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den gelmişti.
Rektör Prof. Gönüllü'nün istifa etmesi, istifa etmemesi halinde YÖK'ün gereğini yapması gerektiğini ifade eden Metiner şunları söylemişti:
"Kendisi ile beraber göreve gelenlerin bir çoğu FETÖ suçlaması ile cezaevindedir. Bu son çıkışı ile birlikte üniversite rektörüne yakışmayacak tavır içerisinde olduğu görüldü. Üniversitesini yöneteceğine, kadınlarla el tokalaşılmasını dini açıdan helal veya haram olarak değerlendiriyor. Sen rektör müsün müftü müsün şeyhülislam mısın? Senin görev alanına giriyor mu bu konu? Sen görevini yap."
"ERDOĞAN VE YILDIRIM GÜNAH MI İŞLİYOR?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın sürekli birileri ile tokalaştığını, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da zaman zaman yabancı heyetlerdeki kişilerle tokalaştığına işaret eden Metiner, şöyle devam etti: "Hepsi haram mı işliyor? Teşkilatlarımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz bir arada gece yarılarına kadar siyasi faaliyet yürütüyorlar. Hepsi günah mı haram mı işliyor?"
HALAY ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Kanal D Ana Haber'i yapan Ahmet Hakan, rektör Gönüllü'nün kadınlarla el ele halay çekerken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Adıyaman'da bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntülerde rektör Gönüllü, müziğin ritmine kendini kaptırıp, kadın davetlilerle el ele halay çekerken görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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