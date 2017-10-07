KADININ TELEFONUNU ALIP KAÇAN GASPÇI, HIZLA GELEN TRAMVAYIN ALTINDA KALDI!
Kaptı ama kaçarken tramvayın altında kaldı. Gaspçının zor anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
CEP TELEFONU ÇALARKEN ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELDİ
Kolombiya'da bir tramvay istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, durakta bekleyen bir kadının cep telefonunu zorla aldıktan sonra kaçan bir hırsızın hızla gelen tramvayın aldında kaldığı görülüyor.
TELEFONU ALIP HIZLA KOŞMAYA BAŞLADI
Görüntülerde bir adamın oturduğu yerden kalkıp ayakta telefonu ile oynayan bir kadına yaklaştığı görülüyor. Kadın telefonunu kaptırmamak için mücadele etmesine rağmen adam telefonu alıp tramvay yoluna doğru hızla koşmaya başlıyor.
GASPÇI, TRENLE BETON ARASINDA SIKIŞTI
O sırada durağa hızla gelen tren, gaspçıya çarptı. Tramvay durana kadar gaspçı asfalt ile tramvay arasında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan gaspçının vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
"HAK ETTİĞİNİ BULDU"
İnternette yayınlanan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Videoya yorum yapan herkes adamın hak ettiğini bulduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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