





Değişiklik kadının evlilik öncesi soyadını eşinin soyadını almadan tek başına kullanabilmesi için düzenleme getiriyor.







HDP İstanbul Milletvekili, feminist avukat Filiz Kerestecioğlu, evli kadınların evlilik öncesi soyadını kullanabilmesi için kanun teklifi verdi. Türkiye'de kadınlar 2005 yılından bu yana kendi soyadlarını kullanmak için mücadele veriyor.







Cumhuriyet'ten Damla Yur'un haberine göre, Kerestecioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin evlilik öncesi soyadını tek başına kullanmak için Neşe Aslanbay'ın yaptığı başvuruyu haklı bulması üzerine dün 4721 Sayılı Medeni Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi sundu. Kanun değişikliğine ilişkin teklif ile, sadece evlilik öncesi soyadını kullanmak isteyen kadınların karşılaştığı eşitsizliğin ve Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, AİHM kararları ile iç hukuk arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amaçlanıyor.







Kerestecioğlu'nun 4721 sayılı Medeni Kanun'un 187. maddesinin şu şekilde değiştirilmesini talep etti:



“Eşler, eşinin soyadı veya eşinin soyadıyla birlikte kendi soyadını kullanmak için evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yazılı başvuruda bulunmadıkça kendi soyadını kullanır. Daha önce iki soyadı kullanan eş, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanır.”







187. maddenin değişikliği durumunda teklifte yürürlüğe girmesi gereken diğer maddeler de şöyle sıralandı: “Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte evli olan eşler de bu maddeye dayanarak soyadı değişikliği hakkına sahiptir. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”