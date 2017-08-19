KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARAN POLİS, 85 BİN DOLAR TAZMİNATA MAHKUM OLDU
California'da Müslüman bir kadının başörtüsünü çıkaran polise ve belediyeye para cezası geldi. Yetkililerin, dini inançlara saygısı olmadığına kanaat getirilerek 85.000 dolar para cezası verildi.
Kaliforniya'da polis tarafından gözaltına alındığı sırada başörtüsü çıkarılan Kirsty Powell aşağılandığı gerekçesiyle açmış olduğu davayı kazandı ve 85 000 dolar elde etti.
POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU, DAVAYI KAZANDI
Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde yaşanan olayda, polis tarafından gözaltında tutulan Müslüman bir kadın başörtüsüne müdahale eden ve dini inançlarını ihlal eden polis memuru hakkında açmış olduğu davayı kazandı ve 85.000 $ (300.000 ₺) tutarında bir tazminat kazandı.
MAHKEME, "AŞAĞILANMA VE DUYGUSAL SIKINTI VAR" DEDİ
Powell'ın adına Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açılan davada mahkeme, herhangi bir geçerli güvenlik kaygısı olmadan kadın subaylar tarafından özel olarak aranabileceğini savunmasını reddetti ve bayan Powell'ın aşağılanma ve duygusal sıkıntıya maruz kalmaya zorlandığını belirledi. Geçen hafta onaylanan kararda avukat Carey Shenkman, Kirsty'nin başörtüsüne müdahalenin dini özgürlüklerinden yoksun bırakılması olduğunu ve davanın haklı olarak kazanıldığını ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
- Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
- Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
- Abd'nin Başı Dev Yangınla Belada! Kaliforniya'da Alarm: Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Las Vegas Saldıranıyla İlgili Sarsıcı İtiraf: Tecavüz Fantezisi Vardı
Bu Haberle İlgili Yorumlar