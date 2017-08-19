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Kadının Başörtüsünü Çıkaran Polis, 85 Bin Dolar Tazminata Mahkum Oldu

KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARAN POLİS, 85 BİN DOLAR TAZMİNATA MAHKUM OLDU

California'da Müslüman bir kadının başörtüsünü çıkaran polise ve belediyeye para cezası geldi. Yetkililerin, dini inançlara saygısı olmadığına kanaat getirilerek 85.000 dolar para cezası verildi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 22:00
Puan Ver : Kadının Başörtüsünü Çıkaran Polis, 85 Bin Dolar Tazminata Mahkum Oldu(7/10)3

Kaliforniya'da polis tarafından gözaltına alındığı sırada başörtüsü çıkarılan Kirsty Powell aşağılandığı gerekçesiyle açmış olduğu davayı kazandı ve 85 000 dolar elde etti.

POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU, DAVAYI KAZANDI

Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde yaşanan olayda, polis tarafından gözaltında tutulan Müslüman bir kadın başörtüsüne müdahale eden ve dini inançlarını ihlal eden polis memuru hakkında açmış olduğu davayı kazandı ve 85.000 $ (300.000 ₺) tutarında bir tazminat kazandı.

MAHKEME, "AŞAĞILANMA VE DUYGUSAL SIKINTI VAR" DEDİ

Powell'ın adına Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açılan davada mahkeme, herhangi bir geçerli güvenlik kaygısı olmadan kadın subaylar tarafından özel olarak aranabileceğini savunmasını reddetti ve bayan Powell'ın aşağılanma ve duygusal sıkıntıya maruz kalmaya zorlandığını belirledi. Geçen hafta onaylanan kararda avukat Carey Shenkman, Kirsty'nin başörtüsüne müdahalenin dini özgürlüklerinden yoksun bırakılması olduğunu ve davanın haklı olarak kazanıldığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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