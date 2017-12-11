KADIN YOLCU UÇAKTA UYUYAKALDI, GÖZÜNÜ AÇINCA ELİNİ YANINDAKİ ADAMIN CİNSEL ORGANINDA BULDU
Gol Airlines'a ait bir uçakta yaşanan olayda, kadın yolcu uyandığında elini, yanında oturan adamın cinsel organının üzerinde buldu. 32 yaşındaki iş kadını gözlerini açtığında gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyledi.
"ELLERİMİ GÖTÜRÜRKEN UYANDIM"
51 yaşındaki adamın, yanında oturan kadın uykuya dalınca onu taciz etmeye başladığı öğrenildi. Kadın, "Uçak kalkar kalkmaz uyuyakaldım, yarım saat sonra yanımdaki adam ellerimi alıp kendi cinsel organının üzerine koymaya çalışırken uyandım" açıklamasında bulundu.
ÜZERİNDE KALINTILAR VARDI
Kadın, uyandığında bacaklarında sperm kalıntıları olduğunu ve ayrıca adamın ellerinin de aynı şekilde kirlenmiş olduğunu söyledi. Tacizci adam, uçağın üç buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Brezilya'ya inmesinden sonra tutuklandı.
POLİSE TESLİM EDİLDİ
Yolcular ise kadının uyandıktan sonra panik içinde bağırdığını ve adama saldırmaya çalıştığını gördüklerini söylediler. Uçuş ekibi yolculuk bitimine kadar adamı uçağın en arkasındaki bir koltuğu oturttu ve iniş sonrası polise teslim etti.
İDDİALARI REDDETTİ, "YANLIŞLIKLA TÜKÜRDÜM" DEDİ
Adam ise polise verdiği ifadede, "Öksürürken yanlışlıkla onun üzerine tükürdüm ve kadın sinirlenip bana saldırdı" diye konuştu.
ÖMÜR BOYU MEN EDİLECEK
Gol Airlines firması ise olayı şiddetle kınadıklarını ve söz konusu adamı şirketin tüm uçuşlarından ömür boyu men etmenin yollarını araştırdıklarını söyledi. Sanığın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar