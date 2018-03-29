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KADIN VE KIZLARIN GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKEN TRAMVAY SAPIĞI TUTUKLANDI!


Kadın ve kızların gizlice fotoğrafını çeken tramvay sapığı tutuklandı!
Tarih : 29 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Kadın Ve Kızların Gizlice Fotoğrafını Çeken Tramvay Sapığı Tutuklandı!(10/10)6

Samsun'da tramvayda kadınların ve kız çocuklarının gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında uygunsuz bir şekilde paylaştığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIN VE KIZ ÇOCUKLARIN GİZLİCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında, tramvayda bayanların ve kız çocukların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabında yayınladığı iddia edilen 19 yaşındaki A.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.T., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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