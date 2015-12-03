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kadın teröristin kimliği belirlendi

KADIN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında güvenlik önlemi alan polise, daha sonra çevredeki vatandaşlara rastgele ateş açan ve etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği belirlendi

Tarih : 03 Aralık 2015, 17:35
Puan Ver : Kadın Teröristin Kimliği Belirlendi(5.1/10)7


İlçede dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında, Gazi Caddesi girişinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin ilçeye giriş ve çıkışlarda üst araması yaptığı sırada bir kadın polise çantasından çıkardığı tabanca ile saldıran, daha sonra etrafa rastgele ateş açan kadın teröristin Batman nüfusuna kayıtlı Güler Eroğlu (19) olduğu tespit edildi.               



DBP Batman merkez ilçe yöneticisi Aydın Eroğlu'nun kızı olduğu belirtilen Güler Eroğlu'nun Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu, 29 Kasım'da yapılması planlanan ancak ertelenen Demokratik Gençlik Federasyonunun (DEM-GENÇ) 1. Olağan Kongresi için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşturulan kontrol noktasında bulunan polis memurlarına terör örgütü mensubu bir kadın tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıdan bir kadın polis üzerindeki çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulmuştu. Olayda, 1 polis memuru ise sırtından yaralanmıştı.               



Diğer polis memurlarına yönelen terörist, olay yerindeki güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti.     








Etiketler: Kadın  Teröristin  Kimliği  Belirlendi    haber

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