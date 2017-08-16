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KADIN SÜRÜCÜ, YOL ORTASINDA KOCASIYLA TARTIŞAN KADINI ARABASINA ALIP KAÇIRDI


Kadın Sürücü, Yol Ortasında Kocasıyla Tartışan Kadını Arabasına Alıp Kaçırdı
Tarih : 16 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Kadın Sürücü, Yol Ortasında Kocasıyla Tartışan Kadını Arabasına Alıp Kaçırdı(9/10)5

İstanbul Tuzla'da eşiyle tartışan genç kadın bir, bebeğini alarak evden çıktı. Ancak otomobille peşinden gelen kocası, kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. O sırada yoldan geçmekte olan bir kadın sürücü, otomobilini durdurarak kucağında bebek olan kadını korumak için araya girdi.

KOCASIYLA KAVGA EDEN KADINI ARACINA ALIP GÖTÜRDÜ

Show TV'de yer alan görüntülerde, aracını durdurak tartışan çiftin arasına giren kadın sürücünün, şiddet uygulamasından endişe etitği kocayı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde bir zabıta ekibinin olay yerinden geçtiği ancak olaya müdahale etmediği de dikkat çekiyor.

Görüntülerde olmasa da araya giren kadın, kucağında bebek olan kadını aracına alıp olay yerinden uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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