

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yönelik 2'si albay 71'i üsteğmen 73 pilot hakkında yakalama kararı çıkartıldı.







Pilotların yakalanması için geçen 27 Ekim günü operasyon düzenlendi. Konya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 2'si albay 69 pilot gözaltına alındı. 4 pilotun yakalanması için aramaların sürdürüldüğü belirtildi.







Pilotlar hakkında, 'Anayasayı ihlal, Yasama Organlarını Engellemeye Teşebbüs, Hükümete Karşı İsyan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Faaliyette bulunmak' iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.







Gözaltına alınan 69 pilottan 1'i albay, 2'si kadın 19'u üsteğmen olmak üzere 20 pilot tutuklandı, 40 pilotta adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.