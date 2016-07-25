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KADIN PİLOT KERİME KUMAŞ'IN İLK İFADESİ!


KADIN PİLOT KERİME KUMAŞ'IN İLK İFADESİ!
Tarih : 25 Temmuz 2016, 09:59
Puan Ver : Kadın Pilot Kerime Kumaş'ın İlk İfadesi!(10/10)11


Darbe girişimi sırasında Yalova’dan havalanıp İstanbul’a 3 sorti yapan kadın Pilot Üsteğmen Kerime Kumaş, ifadesinde Vodafone Arena’ya asker indirdiğini, Boğaz Köprüsü’nde sıkışan askerleri kurtardığını ve helikopterinin isabet aldığını anlattı. Tutuklanan Üsteğmen Kumaş, 'Olayın darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendim, yine de verilen emirleri uyguladım' dedi.



15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında dün Yalova’da gözaltına alınıp tutuklanan Üsteğmen Kumaş verdiği ifadesinde, 2008 yılında İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nde pilot eğitimini tamamladıktan sonra helikopter pilotu olarak Konya’daki 3’üncü Ana jet Üs Komutanlığı’nda göreve başladığını belirterek, 2012 Hava Harp Okulu 5’inci Filo’ya atandığını söyledi.



Üsteğmen Kumaş, Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ve 5’inci Filo Komutanı Albay Yusuf Yenihayat’ın talimatları doğrultusunda 15 Temmuz günü kullandığı UH1H tipi helikopterle İstanbul semalarına üç sorti yaptığını söyledi. Kumaş ayrıca Albay Hüseyin Ergezen’in talimatıyla TRT binasına gittiğini, Albay Yusuf Yenihayat’ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş’taki Vodefone Arena stadına indirdiği kaydetti.







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