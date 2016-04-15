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KADIN ÖĞRETMEN TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDI


KADIN ÖĞRETMEN TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Tarih : 15 Nisan 2016, 15:18
Puan Ver : Kadın Öğretmen Terör Suçundan Tutuklandı(6/10)7


Muş'ta izinsiz gösterilere katıldığı, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve basit yaralama suçlarından yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan kadın öğretmen tutuklandı



Kentte görev yapan V.H.M. hakkında "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak", "ihtara rağmen dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "basit yaralama" suçlamasıyla Diyarbakır 3 Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.








Etiketler: Kadın  Öğretmen  Terör  Suçundan  Tutuklandı    haber

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