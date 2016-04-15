

Muş'ta izinsiz gösterilere katıldığı, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve basit yaralama suçlarından yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan kadın öğretmen tutuklandı



Kentte görev yapan V.H.M. hakkında "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak", "ihtara rağmen dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "basit yaralama" suçlamasıyla Diyarbakır 3 Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.