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kadın öğretmen parkta öğrencisiyle basıldı

KADIN ÖĞRETMEN PARKTA ÖĞRENCİSİYLE BASILDI

ABD'de 24 yaşındaki bir kadın öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle parkta uygunsuz durumda yakalandı. Görevinden alınan Loryn Barclay cinsel temas suçundan yargılanacak.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 10:17
Puan Ver : Kadın Öğretmen Parkta Öğrencisiyle Basıldı(9/10)7


 ABD'nin Missouri eyaletindeki Monett Lisesi'nin 24 yaşındaki genç öğretmenlerinden Loryn Barclay bir erkek öğrencisiyle cinsel içerikli ilişki yaşadığı için okuldan atıldı.



POLİS TARAFINDAN BASILDI



Halka açık alanda bir parkta 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz bir şekilde polis tarafından yakalanan genç öğretmen cinsel temas suçundan yargılanacak.








Etiketler: Kadın  Öğretmen  Parkta  Öğrencisiyle  Basıldı    haber

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