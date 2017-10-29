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Kadın öğretmen, 16 yaşındaki iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi!

KADIN ÖĞRETMEN, 16 YAŞINDAKİ İKİ ÖĞRENCİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ!

Amerika'da öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Kimberly Gersonde, görev yaptığı iki farklı okulda yaşları 16 olan iki öğrenci ile ilişkiye girdiğini kabul etti.

Tarih : 29 Ekim 2017, 01:00
Puan Ver : Kadın Öğretmen, 16 Yaşındaki İki Öğrenciyle Cinsel İlişkiye Girdi!(9/10)5

Amerika'da öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Kimberly Gersonde, 16 yaşındaki iki öğrenciyle cinsel ilişkiye girdi.

Öğretmen Gersonde, ilişkiye girdiği ilk öğrenci ile öğrencinin kendisinden küçük olan kardeşini okuldan almak için okula geldiği zaman tanıştı.

MESAJLAŞARAK SAMİMİYETİ İLERLETTİLER

Birbirlerine telefon numaralarını verdikten sonra öğretmen ve öğrenci mesajlaşarak aralarındaki samimiyeti ilerlettiler.

9 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İfadesi alınan 16 yaşındaki öğrenci, öğretmen ile arabasında bir süre öpüştükten sonra öğretmenin evine giderek dokuz kez ayrı zamanlarda ilişkiye girdiklerini söyledi.

İLİŞKİNİN BİTMESİNİ ÖĞRETMEN İSTEMEMİŞ

Öğrenci ayrıca öğretmen ile olan ilişkisini bitirmek istediğini ama öğretmenin sürekli kendisini arayarak ve mesaj atarak rahatsız ettiğini söyledi. Bunun üzerine son çare olarak öğretmeni engellemek zorunda kaldığını söyledi.

KÜTÜPHANEDE TANIŞMIŞLAR

İkinci öğrenci ise, öğretmen ile kütüphanede ders çalışan öğrencileri gözetme görevi yaptığı sırada tanıştığını ve öğretmenle mail aracılığıyla sohbet ettiklerini söyledi.

"ARABADA ÖPÜŞTÜK SONRA ÖĞRETMENİN EVİNE GİTTİK"

Öğrenci, "Öğretmenim bir gün bana arkadaşlarınla futbol oynarken seni izlemek istiyorum dedi, maç bittikten sonra öğretmenim beni arabasında bekliyordu. Arabaya bindiğimde öpüşmeye başladık ve daha sonra öğretmenin evine gidip ilişkiye girdik" dedi.

Kasım ayında mahkeme huzuruna çıkacak öğretmen suçlu bulunursa hapis cezası alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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