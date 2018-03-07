KADIN OBEZİTE ORANI ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLA
Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, kadınların yüzde 23,9'unun obez olduğu görüldü.
Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, erkeklerin yüzde 15,2'sinin, kadınların ise yüzde 23,9'unun obez olduğu görüldü.
KADINLARIN OBEZİTE ORANI ERKEKLERDEN FAZLA
Sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19,9 iken, 2016 yılında yüzde 19,6'ya düştü.
Obez bireylerin oranı cinsiyet ayırımında incelendiğinde, 2016 yılında erkeklerin yüzde 15,2'sinin, kadınların ise yüzde 23,9'unun obez olduğu görüldü.
Kaynak: haberinburada
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