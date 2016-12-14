

Bursa'daki işadamlarına ait olan fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıldan beri çalışan Özlem A., tanıdığı işadamları ve zengin kişilere iddiaya göre kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek, fona katılmaları için ikna etti.







YÜKSEK KAR ALINCA, EVLERİNİ BİLE SATIP VERDİLER







Özlem A. bu kişileri, dışarıdan hiç kimseyi kabul etmedikleri için fona girdiklerini patronlarına söylememesi için özellikle uyardı. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Özlem A., para verenlere aylık yüzde 8- 10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Özlem A. ilk dönemlerde hesabına veya kendisine elden para veren kişilere moral vermek için 'para yerine yerleşti, hatta yavrulamaya bile başladı' yazılı mesajlar gönderdi.







Daha sonra kar payını aylık yüzde 25- 50'ye çıkartan Özlem A.'ya, bazı işadamlarının kendi parasının yanı sıra arkadaşlarından borç para alıp verdiği, bazılarının ise evlerini bile sattığı öne sürüldü.







TEMMUZ'DAN SONRA AKSAMAYA BAŞLADI







Geçen temmuz ayından sonra kar payı dağıtamayan Özlem A. kendisini arayan kişilere, "OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz", "Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu", "Para Merkez Bankası'nda rahat olun" gibi mesajlar gönderdi. Ardından da psikolojik rahatsızlığını gerekçe göstererek hastaneye yattı.







Para verenlerin şikayeti üzerine çalıştığı şirketin işten attığı Özlem A., 13 kişinin cumhuriyet savcılığına yaptığı başvuru sonrası gözaltına alındı.







ŞİRKETTEKİ 2 YÖNETİCİYİ SUÇLADI







Özlem A. oluşturdukları fona dışarıdan kişilerin de katıldığını, bu kişilerin paraları kendi banka hesabına yatırdıklarını veya kendisine elden verdiklerini belirterek şöyle dedi:







"Ben de bana ulaşan paraları beni işe alan, şirkette üst düzey yönetici olan N.Y.'ye veriyordum. O da ödenmesi gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyordum. Sorgulama gibi bir şansım ve yetkim de bulunmuyordu. Ayrıca yaşananlardan E.Ş. isimli yöneticinin de haberi vardı."







MUHASEBECİ KADIN TUTUKLANDI







Bunun üzerine polis N.Y. ile E.Ş.'yi de gözaltına aldı. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen N.Y. ile E.Ş. suçsuz olduklarını söyledi. Sorgulamalarından sonra 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılan üç şüpheliden Özlem A. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







SADECE BİR İŞADAMI 50 MİLYON DOLAR VERMİŞ







Özlem A.'ya sadece Bursa'daki işadamları ve zenginlerin değil, İstanbul ve çevre illerdeki iş adamlarının da para verdiğini söyleyen şikayetçi 4 kişinin avukatlarından Cem Fırat, "Benim müvekkillerim bu kişiye 12 milyon dolar verdi. Toplam 12 şikayetçinin ödedikleri para 100 milyon dolar civarında. Sadece bir iş adamı 50 milyon dolar vermiş. Bu rakam daha da artabilir" dedi.







kaynak:milliyet