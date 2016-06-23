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kadın izleyici, nihat hatipoğlu ile fena dalga geçti

KADIN İZLEYİCİ, NİHAT HATİPOĞLU İLE FENA DALGA GEÇTİ

İftar programında Sultanahmet'te halkın sorularını cevaplayan Nihat Hatipoğlu'na dalga geçercesine bir soru soruldu.

Tarih : 23 Haziran 2016, 10:05
Puan Ver : Kadın İzleyici, Nihat Hatipoğlu İle Fena Dalga Geçti(9/10)6


 Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında Sultanahmet'ten canlı yayınlanan programla vatandaşlarla buluşan Nihat Hatipoğlu'nun başına ilginç bir olay geldi.



"KOCAM BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VERMİYOR"



Türkçesi iyi olmayan seyirci, Nihat Hatipoğlu'na "Kocam başörtü takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Ünlü ilahiyatçı, bu soruyu cevaplarken kocasının tüm engellemelerine rağmen başörtüsünü takması gerektiğini anlattı.



BOZULDU AMA ÇAKTIRMADI



Nihat Hatipoğlu ardından soruyu yönelten izleyicisine kocasının nerede olduğunu sordu. Seyirci "o mezarlıkta" gitti deyince güldü ama içten içe fena bozuldu. Çünkü seyirci kocasının hayattaymış gibi başörtüsüne izin vermediğini sormuştu.



SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRDİLER



Ekran başındaki izleyiciler ve sosyal medyada programın takipçileri Nihat Hatipoğlu ile dalga geçen kadını eleştirdi.








Etiketler: Kadın  İzleyici  Nihat  Hatipoğlu  İle  Fena  Dalga  Geçti    haber

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