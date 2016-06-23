KADIN İZLEYİCİ, NİHAT HATİPOĞLU İLE FENA DALGA GEÇTİ
İftar programında Sultanahmet'te halkın sorularını cevaplayan Nihat Hatipoğlu'na dalga geçercesine bir soru soruldu.
Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında Sultanahmet'ten canlı yayınlanan programla vatandaşlarla buluşan Nihat Hatipoğlu'nun başına ilginç bir olay geldi.
"KOCAM BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VERMİYOR"
Türkçesi iyi olmayan seyirci, Nihat Hatipoğlu'na "Kocam başörtü takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Ünlü ilahiyatçı, bu soruyu cevaplarken kocasının tüm engellemelerine rağmen başörtüsünü takması gerektiğini anlattı.
BOZULDU AMA ÇAKTIRMADI
Nihat Hatipoğlu ardından soruyu yönelten izleyicisine kocasının nerede olduğunu sordu. Seyirci "o mezarlıkta" gitti deyince güldü ama içten içe fena bozuldu. Çünkü seyirci kocasının hayattaymış gibi başörtüsüne izin vermediğini sormuştu.
SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRDİLER
Ekran başındaki izleyiciler ve sosyal medyada programın takipçileri Nihat Hatipoğlu ile dalga geçen kadını eleştirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar