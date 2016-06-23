

Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında Sultanahmet'ten canlı yayınlanan programla vatandaşlarla buluşan Nihat Hatipoğlu'nun başına ilginç bir olay geldi.







"KOCAM BAŞÖRTÜSÜNE İZİN VERMİYOR"







Türkçesi iyi olmayan seyirci, Nihat Hatipoğlu'na "Kocam başörtü takmamı istemiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti. Ünlü ilahiyatçı, bu soruyu cevaplarken kocasının tüm engellemelerine rağmen başörtüsünü takması gerektiğini anlattı.







BOZULDU AMA ÇAKTIRMADI







Nihat Hatipoğlu ardından soruyu yönelten izleyicisine kocasının nerede olduğunu sordu. Seyirci "o mezarlıkta" gitti deyince güldü ama içten içe fena bozuldu. Çünkü seyirci kocasının hayattaymış gibi başörtüsüne izin vermediğini sormuştu.







SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRDİLER







Ekran başındaki izleyiciler ve sosyal medyada programın takipçileri Nihat Hatipoğlu ile dalga geçen kadını eleştirdi.