Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak
Alexa'nın Kullanım Alanı Genişliyor
Dijital Oyun Satışları Oldukça İyi Seviyede
Messenger, Beğenmeme Özelliğini Hayata Geçiriyor
Galaxy C5 Pro Yakında Satışa Çıkacak
Spotify İçin 50 Milyon Ne Anlama Geliyor?
The Legend Of Zelda Breath Of The Wild Tüm Zamanların En İyisi!
Galaxy S8, 10 Nisan'da Satışa Çıkıyor
Kadın İstihdamı Artışında Lider Türkiye
Türkler Gibi Geri Dönelim
Nicole Kidman Kapaklı Türkiye Tanıtımı
Obezitenin Sorumlusu Bakın Kim Çıktı...
Polisin Başarılı Çalışması Pkk'nın Oyununu Bozdu
Van Çatak'ta Yol Kenarında Cesedi Bulundu
Abd: Ortak Hedefimiz Işid Olacak
Kadınlar Günü'nde Boşandığı Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü
250 Bin Lira İle 2 Milyon Lira Arasında Teşvik Verilecek
Hatay'da Düşen Suriye Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı
George Michael'ın Otopsi Raporu Açıklandı
Mehdi Eker'den Flaş Referandum Tahmini

kadın istihdamı artışında lider türkiye

KADIN İSTİHDAMI ARTIŞINDA LİDER TÜRKİYE

Kadın istihdamı, son iki yılda yüzde 7.8 ile erkeklerdeki artışı ikiye katladı. Türkiye 2007-2015 arasında ise yüzde 77 ile kadın çalışan artışında dünya lideri

Tarih : 08 Mart 2017, 09:26
Puan Ver : Kadın İstihdamı Artışında Lider Türkiye(9/10)8


Türkiye ekonomisi, tüm dünyayı kasıp kavuran 2008 küresel krizinden yara almadan çıkarken, o tarihten bu yana yaratılan istihdamdan da aslan payını kadınlar aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayımlanan "İstatistiklerle Kadın 2016" çalışmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50.2'sini erkek, 49.8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 40 milyon 43 bin 650 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 771 bin 221 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.



8.2 MİLYON KADIN İSTİHDAMI

2016 yılı kasım ayı itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 27 milyon 67 bin kişiye ulaştı. 2014 sonuna göre istihdamda yüzde 5.5 artış oldu. Bu dönemde erkek istihdamı yüzde 4.5 artarak 18 milyon 856 bin kişiye çıkarken, kadın istihdamı ise yüzde 7.8'lik artışla 8 milyon 211'e çıktı. Yükseköğretim yapmış kadınlarda işgücüne katılım yüzde 71.6'ya ulaşırken, bu oran okuryazar olmayanlarda yüzde 16.1 oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kadın  İstihdamı  Artışında  Lider  Türkiye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER