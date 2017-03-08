

Türkiye ekonomisi, tüm dünyayı kasıp kavuran 2008 küresel krizinden yara almadan çıkarken, o tarihten bu yana yaratılan istihdamdan da aslan payını kadınlar aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayımlanan "İstatistiklerle Kadın 2016" çalışmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50.2'sini erkek, 49.8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 40 milyon 43 bin 650 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 771 bin 221 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.







8.2 MİLYON KADIN İSTİHDAMI



2016 yılı kasım ayı itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 27 milyon 67 bin kişiye ulaştı. 2014 sonuna göre istihdamda yüzde 5.5 artış oldu. Bu dönemde erkek istihdamı yüzde 4.5 artarak 18 milyon 856 bin kişiye çıkarken, kadın istihdamı ise yüzde 7.8'lik artışla 8 milyon 211'e çıktı. Yükseköğretim yapmış kadınlarda işgücüne katılım yüzde 71.6'ya ulaşırken, bu oran okuryazar olmayanlarda yüzde 16.1 oldu.







kaynak:sabah