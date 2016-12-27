

Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.



Erkeklerin toplam 1,8 metrekare; kadınların 1,6 metrekare derileri vardır. Kadının derisi daha ince ve kurudur. Bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.